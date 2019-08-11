Rusya’nın hipersonik Kinjal füzelerinin geniş kitlelere ‘ilk gösterimi’ yapıldı

Havadan fırlatılan Kinjal hipersonik füze sistemi taşıyan bir çift MiG-31 uçağı Moskova yakınlarında Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında uçuş yaptı. Böylelikle sesten on kat daha hızlı giden bu füze sistemi, ilk kez geniş kitlelere gösterilmiş oldu.

Rusya’da geliştirilen hipersonik Kinjal (Hançer) füzeleri, başkent Moskova yakınlarına yer alan Dubroviçi kasabasındaki bir eğitim sahasında ilk kez geniş kitlelere gösterildi. Kinjal füzeleri taşıyan bir çift MiG-31 jeti, Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında halk önünde uçuş yaptı.

Rusya’da yayınlanan Zvezda televizyonu haberi, ‘Uluslararası Ordu Oyunlarında göz alıcı bir prömiyer yapıldı’ şeklinde duyurdu.

Kinjal isimli hipersonik füzelerin geliştirildiği, kamuoyuna Mart 2018’de Rusya lideri Vladimir Putin tarafından açıklanmıştı. Rusya lideri ‘dünyada herhangi bir benzeri olmayan bu füzelere ilişkin olarak şunları söylemişti: “Yüksek hızlı taşıyıcı uçağın müstesna performans özellikleri, füzenin atılacağı yere dakikalar içinde taşınmasını sağlıyor ve füze sesten 10 kat daha hızlı gidiyor. Uçuşu sırasında manevralar yapıyor ve tüm mevcut savunma ve füze sistemlerini aşabiliyor. 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor.”