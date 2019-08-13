Güney Kore, Aden Körfezi'ne 300 ilave asker gönderiyor

Güney Kore, Somali kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 300 ilave asker gönderme kararı aldı. Seul'un bu hamlesi, yerel basın tarafından ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyona Güney Kore'nin de katılmasına ilişkin bir hamle olarak yorumlandı.

Güney Kore'nin Cheonghae Birliği'ne bağlı 30’uncu tümeni bugün altı ay boyunca Somali kıyılarında korsanlıkla mücadele görevi için Aden Körfezi'ne gönderildi.

Eylül ayında göreve başlayacak olan 300 asker, 2009'dan beri Aden Körfezi'nde bulunan Güney Kore’nin birliğine katılacak.

Ancak yerel medya gönderilen askerlerin Hürmüz Boğazı’nda ABD tarafından oluşturulmaya çalışılan uluslararası koalisyona katılacağını iddia etti.

ABD, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik su yolu olan Hürmüz Boğazı'nı güvence altına almak için koalisyon kurma kararı almıştı.

ABD hükumeti geçtiğimiz haftalarda Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere’nin koalisyona katılmaları için çağrıda bulunmuştu.