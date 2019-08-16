Rusya’dan ABD’ye, Avrupa ve Asya’da füze konuşlandırmaya moratoryum ilan etmesi için çağrı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, yeni füze krizlerine ilgi duymadıklarını ve ABD’nin yapmaması durumunda, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine orta ve kısa menzilli füze yerleştirmeyeceklerini belirtti.

Sputnik’e konuşan Yermakov, “İlan ettiğimiz moratoryuma ABD ve müttefiklerinin de moratoryum ile karşılık vermesi, öngörülebilirliği sağlama ve diyalogun sürdürülmesi için yapıcı temeli oluşturma yönünde atılan mantıklı bir adım olur. Ama henüz Amerikalı mevkidaşlarımızın böyle bir çözüme ilgisini gözlemlemiyoruz” dedi.

ABD’li yetkililerin, dünyanın herhangi bir bölgeye füze yerleştirilebileceği yönündeki açıklamalarının ciddi endişelere neden olduğunu dile getiren Yermakov, şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin üst düzey askeri yetkilileri de bir süredir bu konuyla ilgili yorumlar yapıyor. Savunma Bakanı Mark Esper bunu doğrudan dile getirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Thompson da geçtiğimiz günlerde bu bağlamda konuşmuştu. Hatta Amerikalılar, bizimle görüşmelerde, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkma kararını alırken Çin faktörünün anahtar rol oynadığını gizlemiyorlardı bile.”