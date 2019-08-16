Rusya'nın en yeni İHA'sı Ohotnik ilk kez bir avcı uçağı ile birlikte uçtu

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Ohotnik’ (Avcı) adlı en yeni insansız hava aracının (İHA) bir avcı uçağı ile birlikte gerçekleştirdiği ilk uçuşunu görüntüleyen bir video yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Vkontakte’deki hesabından yaptığı paylaşımda ‘Ohotnik’ İHA’nın bir avcı uçağı ile birlikte gerçekleştirdiği ilk uçuşunun videosunu yayınladı.

Yayınlanan görüntülerde İHA’nın tekerlerini toplamadan havalandığı ve gerçekleştirdiği uçuş sırasında kendisine bir Su-30SM avcı uçağının katıldığı görülüyor.

Ohotnik’in ilk uçuşu bu ayın başında gerçekleşti ve yaklaşık 20 dakika sürdü. Bir operatör tarafından yönlendirilen tek motorlu 20 tonluk savaş aracı, ilk test uçuşunda 20 dakika havada kaldı ve 600 metre irtifada birkaç tur atarak başarıyla yere indi.

Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk İHA olması beklenen yeni savaş aracı, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, 'Uçan Kanat' şemasına göre üretildi. Ohotnik’in üzerindeki AL-31 serili turbo motor, Su-27 avcı uçaklarında kullanılıyor.

Silah donanımlarının içinde bulunacağı tahmin edilen yeni İHA'nın maksimum kalkış ağırlığı 20 tonu buluyor.