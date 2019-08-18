Şoygu: Tu-160'ların uçuşları ABD'ye 'sataşma' amaçlı değil

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının Çukotka bölgesine uçuşlarının ABD'ye 'sataşma' çabası değil, normal ve planlı çalışma olduğunu söyledi.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Şoygu, "Sadece eskiden olduğunu canlandırdık, stratejik ve uzun mesafeli uçaklarımız, bir zamanlar uçtukları yerlere yeniden uçmaya başladı. Planlı uçuşları yapmaya başladık" diye açıkladı.

Bakan, ABD’nin Rus uçaklarının uçuşları hakkında bilgi sahibi olduğunu, bunun 'doğal ve anlaşılır' olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte Şoygu, stratejik bombardıman uçakları ile komşu ülkelere 'sataşma' gibi bir amacının olmadığı, tüm uçuşların her yılın başında planlandığının altını çizdi.

Daha önce, planlı bir tatbikat kapsamında 14 Ağustos Çarşamba günü Saratov bölgesinden Rusya’nın en doğudaki kenti olan Anadır’a gönderilen iki Tu-160 bombardıman uçağının, buradan ayrılıp konuşlanma yerlerine geri döndüğü duyurulmuştu.

Çukotka’da bulunan Anadır kenti, Rusya’nın ABD ile deniz sınırının yakınında, Alaska’nın hemen karşısında yer alıyor.

Görünüşleri nedeniyle 'Beyaz Kuğu' ismiyle de anılan Tu-160 uçaklarının tamamının konuşlanma yeri, Saratov bölgesindeki Engels şehri.