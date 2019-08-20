Ukrayna ve Türkiye yeni nesil saldırı İHA’sı geliştiriyor

Ukrayna savunma şirketi Ukroboronprom’dan yapılan açıklamaya göre, daha önce silah ve havacılık teknolojisine yönelik ortak bir şirket kuran Ukrspecexport ve Baykar şirketleri ilk ortak projeleri olarak Akıncı insansız hava aracını geliştiriyor.

Proje sırasında 21. yüzyıldaki askeri krizlerin gerekleri göz önünde bulundurulurken, hava aracının hem Türkiye hem de Ukrayna ordusu için uygun olması amaçlanıyor.

Ortak proje kapsamında geliştirilen Akıncı İHA’sının başlıca avantajlarından biri de sıradan uçaklarda kullanılan silahlarla yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştirmesi. Akıncı insansız hava aracında yüzlerce kilo ağırlığında yüksek güçlü mühimmatlar yer alıyor.

Yeni ağır İHA sınıfındaki uçakta 12 kilometreden fazla irtifada uçuş olanağı veren Ukrayna üretimi iki motor bulunuyor.

Uçağın kanat genişliği ise 20 metre. Kanat genişliği sayesinde havaya bir tondan fazla ağırlıkta silahları kaldırabilecek ve seyir halinde bir günden fazla kalabilecek.

Uçağın mühimmatları arasında ise güdümlü füzeler, sıradan ve yüksek hassasiyetli bombalar yer alıyor.