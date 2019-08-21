Bir ay içince ikinci Rus İHA'sı ilk uçuşunu yaptı: Rusya Savunma Bakanlığı Altius-U'nun görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun en yeni insansız hava aracı (İHA) UAV Altius-U’nun ilk uçuşunun videosunu yayınladı. Rusların bu ay ilk uçuşunu gerçekleştirdikleri ikinci İHA olan Altius’un da uçuşunun sorunsuz geçtiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun en yeni İHA’sı UAV Altius-U’nun ilk uçuşunun videosunu yayınladı.

Bakanlık, 6 ton ağırlığındaki bu İHA’nın bir günden daha uzun süre havada kalabildiğini de duyurdu.

32 dakikalık bir ilk uçuş yapan İHA’nın 1 dakika 4 saniyelik videosu, bakanlığın resmi Youtube hesabı üzerinden yayınlandı. Videoda İHA hem otomatik pilotta uçuyor hem de manuel olarak kontrol ediliyor. İHA’nın kalkışı, yaptığı uçuş manevraları ve inişi görülebiliyor.

Götüntülerle yayınlanan açıklamada, hava aracının test uçuşunun, uçuş sahalarından birinde yapıldığı ve söz konusu aracın 800 metre irtifaya kadar otomatik pilotla uçtuğu ayrıntısı yer aldı. Savunma Bakanlığı’nın duyurduğuna göre, uçuş esnasında aracın sistemlerinin tümü sorunsuz çalıştı.

Altius-U, UAV İHA’larının pek çok prototipin denenmesi sonucu geliştirilen en yeni versiyonu.

Uçuş sonrasında yayınlana rapora göre İHA; optik, radyo ve radar aygıtlarıyla her türlü keşif ve gözetleme görevini gerçekleştirmeye hazır. Aynı zamanda bir gün boyunca karaya inmeden görev başında kalabiliyor.

En ön plana çıkan özelliği ise, uydu kontrol kanalları sayesinde tatbik sahasının sınırsız hale gelmesi.

Geçtiğimiz hafta ise Rusya Savunma Bakanlığı’nın Vkontakte’deki hesabından yaptığı paylaşımda ‘Ohotnik’ İHA’nın bir avcı uçağı ile birlikte gerçekleştirdiği ilkuçuşunun videosunu yayınlanmıştı. Altius-U ise, Rus ordusunun bu ay ilk uçuşunu yaptığı ikinci İHA.