Rusya, 5 senede 6.5 hektardan fazla Suriye toprağını mayından temizledi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği toplantıda konuşan Şoygu, "1 Ağustos’ta 50. yılını kutlayan Rusya Silahlı Kuvvetleri Uluslararası Mayın İmha Merkezi’nin çalışmalarından bahsedeceğim. Özellikle de Suriye’de başarıyla yerine getirdikleri görevlerden söz etmek istiyorum. Palmira, Halep ve Deyr Ez-Zor bölgeleri mayın temizleme çalışmaları yapıldı. Suriye’de 6.500 hektarlık alan, 1400 kilometrelik yol, 12 kilometrelik tren yolu ve 17.000’den fazla bina mayından temizlendi" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Şoygu, Rus mayın uzmanlarının bugüne dek Suriye’de aralarında yaklaşık 31 bin el yapımı bombanın da bulunduğu 150 bin patlayıcı maddeyi tespit edip imha ettiğini açıkladı.

Bakan, ayrıca bu temizlik çalışmalarının bölgenin kültürel mirasına ve yerleşim yerlerinin alt yapısına zarar vermeden gerçekleştirildiğini söyledi.

Mayın İmha Merkezi çalışanlarının Ekim 2018-Mart 2019 döneminde Laos’taki mayın temizleme çalışmalarında görev yaptığını hatırlatan Şoygu, bu bölgede imha edilen patlayıcı maddelerinin çoğunun ABD menşeili olduğunun da altını çizdi.

Şoygu, "Başarıyla tamamlanan bu çalışmalar, Rusya’nın mayın imha alanındaki nüfuzunu uluslararası çapta güçlendirdi. Öyle ki, günümüzde pek çok ülke bizden bu alanda yardım talep ediyor. Ülkenin savunma kabiliyetini arttırması, muharebe eğitimlerinde üstün performansı, cesaret ve fedakârlığı sebebiyle söz konusu kurum, Kutuzov Nişanı ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı mektubuyla ödüllendirildi" dedi.