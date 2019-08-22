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12:00 22 Ağustos 2019
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    İran yerli üretim hava savunma sistemini tanıttı: Baver 373

    © AFP 2019 /
    Savunma
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    İran, 'Baver (İnanç) 373' isimli yeni yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemini sergiledi. 

    İran hava savunma sistemleri
    © REUTERS / President.ir
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    İran'ın 'Baver (İnanç) 373' adı verilen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle tanıtıldı. 

    Rus hava savunma sistemi S-300'lerin 'İran versiyonu' olarak bilinen 'Baver 373' hava savunma sisteminin 200 kilometre uzaklıktaki ve 27 kilometre irtifadaki hedefleri imha edebildiği belirtildi. 

    Nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı, Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrılarak 'uluslararası yasaları ve kararları ayaklar altına alarak ekonomik terör uyguladığını' ve baskılarla hedefine ulaşmayı planladığını söyledi. 

    Ruhani, 2018'in başındaki gösterileri hatırlatarak, "Tahran ve diğer bazı şehirlerdeki adamları vasıtasıyla karışıklık çıkarmayı başardılar. Bu karışıklığın birkaç ay İran'da devam edeceğini zannediyorlardı ancak güvenlik güçleri ve yetkililerin attığı adımlarla 5 gün içinde durum tersine döndü. İran, yabancıların komplosuna karşı büyük bir başarı sağladı" diye konuştu. 

    ABD'nin İran'a karşı tüm gücünü devreye soktuğunu ancak geçen yıla göre daha istikrarlı olduklarını dile getiren Ruhani, "ABD'yi bugün olduğundan daha yalnız görmedim. Son gelişmeler göstermiştir ki bölgeden ilk kaçacak ülke ABD'dir" ifadelerini kullandı.

    BAVER 373'ÜN ÖZELLİKLERİ

    © AP Photo / Vahid Salemi
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    200 kilometre menzili bulunan 'Baver 373'ün, dikey fırlatıcılarla ve 'Miraç 4' adı verilen aynı anda 6 hedefe kilitlenebilen çok yönlü bir radar ile donatıldığı ve yine yerli üretim 'Seyyad 4' füzelerinin de aralarında olduğu çeşitli tipte karadan havaya füzeleri fırlatabildiği ifade edildi.

    İran ve Rusya arasında 2007'de imzalanan 900 milyon dolarlık S-300 anlaşması Tahran'a yönelik BM yaptırımları nedeniyle Rusya'nın önceki Devlet Başkanı Dmitry Medvedev tarafından 2010'da askıya alınmıştı. Bunun üzerine İran, 'Baver 373' adını verdiği hava savunma sistemini geliştirmeye başlamıştı. 

    Rusya, nükleer anlaşmaya varılmasının ardından İran'a yönelik BM yaptırımlarının kaldırılmasından sonra 2016'da Tahran'a S-300 sevkiyatını tamamlamıştı.

    Etiketler:
    ABD, Tahran, Hasan Ruhani, Tanıtım, hava savunma sistemi, Rusya, İran, Baver 373
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