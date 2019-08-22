Rusya: Dünya, ABD'nin jeopolitik hırsları yüzünden kontrolsüz silahlanma yarışından bir adım uzakta

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD'nin jeopolitik hırsları yüzünden günümüzde dünyanın kontrolsüz bir silahlanma yarışından bir adım uzakta olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Polyanskiy, Washington'un Avrupalı müttefiklerinin ABD'nin kendi hırsları nedeniyle Avrupa ülkelerini farklı yönlere konuşlandırılmış füzelerin hedefi haline getirmeye adım adım yaklaştığını belirtti.

Rusya'nın Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandıran ilk taraf olmayacağının altını çizen Polyanskiy, "Ancak ABD'li meslektaşlarımızın avcunun kaşındığını, pazularını gösterme isteğini üst seviyeye çıkardığını dikkate aldığımızda, Avrupa ülkelerinin füzelerin hedefi haline gelmesine çok kısa bir süre kaldığı söylenebilir" dedi.

ABD'nin jeopolitik hırsları yüzünden tüm dünyanın kontrol dışı silahlanma yarışına bir adım uzakta olduğunu vurgulayan Rus diplomat, bu durumun Rusya'yı çok endişelendirdiğini, ancak görüşüne göre ABD'nin bundan endişe duymadığını ifade etti.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) belirli bir amaç doğrultusunda bozduğunu kaydeden Poklanskiy, ABD'nin INF'den çekilmesinden doğan sorunlara hemen bugün çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.