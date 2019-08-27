Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Türkiye, uçaklar dâhil Rus silahlarına ilgi gösteriyor

Türkiye’nin Rus savunma sanayiinin ürünlerine ilgi duyup duymadığı sorusunu yanıtlayan Borisov, “Bütün ürünlerimizi sergiledik, seçim onlara kalmış, gerçek anlamda ilgi duyuyorlar” ifadelerini kullandı.
Borisov, Türkiye’nin ilgisini çeken ürünleri ‘hava araçları, elektronik harp sistemleri, hava savunma sistemleri’ şeklinde sıraladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bugün yaptığı görüşmede Rus uçaklarının ortak üretiminin de ele alındığını açıklamıştı.
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