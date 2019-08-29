Alman askerleri yeni postallara kavuşmak için 6 yıl beklemek zorunda

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi olarak askeri harcamaları artırması yönünde baskı yaptığı Almanya'da askerlerin yeni postallara kavuşmak için yıllarca beklemeleri gerektiğinin ortaya çıkması, skandal etkisi yarattı.

Sürekli asker ve teçhizat yetersizliğiyle gündemde olan Alman ordusunun en temel ihtiyaç malzemesiyle ilgili 2016 yılında her askere ağır şartlar için iki çift ve standart her mevsimlik yerine hafif şartlar için bir çift postal dağıtma kararı aldığı belirtildi. Buna göre yeni uygulamanın 2020 sonunda tam teşekküllü devreye girmesi gerekiyordu.

SAVUNMA BAKANLIĞINA GÖRE ÜRETİM KAPASİTESİ SINIRLI

Ancak Alman medyası, parlamentodaki bir soru önergesine Savunma Bakanlığı'nın yanıtını aktararak askerlerin yeni postallara kavuşmak için 2022'nin ortasına dek bekleyeceklerini duyurdu.

Tagesspiegel gazetesinin konuyla ilgili sorusuna Savunma Bakanlığı "Sektördeki kısıtlı üretim kapasitesi nedeniyle belirlenen mühlete yetiştirilemiyor" açıklamasını getirdi.

Welt gazetesi, 'uçakların havalanamadığı, tankların çalışmadığı, tüfeklerin ateş etmediği Alman ordusunun içler acısı haline Alman askerlerinin yürüyemez durumda olmasının eklendiği' yorumunu yaptı.

Parlamentonun elindeki belgelere göre Alman ordusundaki 183 bin askerden 160 bini, kışlık postallarının ilk çiftini aldı, ama ikinci çifti alabilen olmadı.

Yazlık postal ise sadece 31 bin askere dağıtıldı.

'İTFAİYENİN TERLİKLE YANGIN SÖNDÜRMESİ GİBİ'

Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirmeyi talep eden milletvekili olan liberal Hür Demokrat Partili (FDP) Marie-Agnes Strack-Zimmermann, "Askerlere yeni postalla donatmanın yıllar alması son derece grotesk. Sonuçta bu moda değil, güvenlik meselesi. İtfaiyecilerin yangınları ayaklarında terlikle söndürdüklerini hayal edebilir misiniz" tepkisini gösterdi.

Alman askerleri standart model dört mevsimlik postalların kalitesizliği ve rahatsızlığından şikayetçiydi. Bu yüzden orduda yasak olmasına rağmen isteyenlerin kendisine postal satın almasına göz yumuluyor.

PARLAMENTO RAPORUNA GÖRE ALMAN ORDUSU DÖKÜLÜYOR © AP Photo / Diether Endlicher Almanya’daki askeri araçların büyük bir kısmı kullanılamaz halde

Alman parlamentosunun silahlı kuvvetler komiseri Hans-Peter Bartels de yıllık raporunda yeni postal için bu kadar uzun süre beklenmesini eleştirmişti.

Bunun orduda moral bozukluğu yarattığını vurgulayan Bartels, ayrıca yeni modellerin öncelikle orduya yeni girenlere verildiğini, bu yüzden kıdemli askerlerin kendilerini ikinci sınıf vatandaş gibi hissettiğini belirtmişti.

Rapora göre Alman ordusunda çok az sayıda asker koruyucu yelek, postal, üniforma, modern miğfer ve gece görme cihazlarıyla donatılmış durumda.