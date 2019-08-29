Rus MiG-35 avcı uçağı, yeni dış görünüşüyle MAKS-2019'da görücüye çıktı

Görünümü yenilenen Rus yapımı MiG-35 avcı uçağı, ilk kez MAKS-2019 gösterileri sırasında görücüye çıktı. MiG-29 uçağının varisi olan söz konusu uçağın seri üretimi tüm hızıyla sürerken, üretilen ilk parti kısa süre önce Rusya ordusuna teslim edildi.

MiG-35 uçağının geliştirilmiş bir versiyonu olan bu uçak, yılda iki kez düzenlenen MAKS-2019'daki hava gösterilerinde yer aldı.

MiG-35, donanmanın bir üyesi olarak uçak gemilerinde kullanılmak üzere üretilen MiG-29 avcı uçağının geliştirilmiş bir versiyonu. Bu iki uçak dışarıdan bakıldığında birbirlerine oldukça benziyor gibi görünse de, MiG-35 avcı uçağı çok daha düşük bir maliyetle üretiliyor olmasına rağmen beşinci nesil avcı uçaklarıyla aynı özelliklere sahip.

Uçakların üreticisi olan MiG şirketi, “Uçağın gövdesinin yeni tasarımı ve yerleşik radar teçhizatı sistemindeki yenilikler, bu çok amaçlı uçağı sipariş edecek olan yabancı müşteriler için tasarlanacak olan versiyonun en ayırt edici özelliklerinden olacak” açıklamasını yaptı.

MiG Genel Müdürü İlya Tarasenko’nun yaptığı açıklamaya göre, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında sergilenen MiG-35 uçağının farklı bir iç tasarıma sahip versiyonunun seri üretimine başlandı bile. Aynı zamanda Tarasenko, tüm hızıyla süren üretim çalışmaları neticesinde hem ülke içine hem de dışına tedarik edilecek olan uçak siparişlerini yetiştirebileceklerini ekledi.

MiG-35 uçaklarından Rus Havacılık Kuvvetleri’ne şimdiden iki adet teslim edildi, yılın ilerleyen dönemlerinde bu sayının artması bekleniyor.