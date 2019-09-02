Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’u yaklaşık 600 bin kişi ziyaret etti

Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova yakınındaki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarının neredeyse 600 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova bölge idaresinden yapılan açıklamada, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda 27 Ağustos-1 Eylül arasında düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarının neredeyse 600 bin kişi tarafından ziyaret edildiği kaydedildi.

Kurumun resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, “MAKS-2019’u 6 günde ziyaret edenlerin toplam sayısı 578 bin kişiyi geçti, park eden otomobillerin sayısıysa 76 binin üzerindeydi” ifadelerine yer verildi.

Kamu düzeninin ve güvenliğin polis görevlileri ve ulusal muhafızlar (Rosgvardiya) tarafından sağlandığı belirtilen açıklamada, fuar alanında herhangi bir ihlale izin verilmediği kaydedildi.

27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova yakınındaki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın resmi medya partnerliğini, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı üstlendi.