Myanmar, Rus savaş uçakları almayı planladığını açıkladı

Shane, konuyla ilgili Rus tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Nisan ayında, Myanmar Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Min Aung Hlein, ülkesinin yeni Rus silahlarının alımıyla ilgilendiğini belirtmişti.
Myanmar'ın Rusya Büyükelçisi Koh Ko Shane, ülkesinin Rus Su-30 avcı uçaklarıyla birlikte yeni nesil savaş uçaklarını almayı planladığını söyledi.
Shane, konuyla ilgili Rus tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Nisan ayında, Myanmar Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Min Aung Hlein, ülkesinin yeni Rus silahlarının alımıyla ilgilendiğini belirtmişti.
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