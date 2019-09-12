Kayıt
10:42 12 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Türkiye'nin ilk drone ordusu 2020'de

    © Flickr /
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 103
    Abone ol

    Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ., Türkiye'nin ilk drone ordusunu savaşa hazır hale getirdi. KARGU adı verilen savaşçı dronelar Türkiye'nin doğu bölgelerinde ve Suriye sınırında 2020 başında operasyona çıkacak. 30 dronedan oluşacak ekip bir askeri birliği ve savaş gemisini yok edecek güçte.

    Yıllardır terörle mücadele eden Türkiye, operasyonel gücüne yeni bir boyut kazandırıyor. Yakın zamanda profesyonel orduya geçen ve savunma sanayisinde büyük başarılara imza atan Türkiye, yeni taktik ve saha ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdiği kamikaze dronelarla çok sayıda operasyonel başarı elde etmişti. Ancak Türkiye bu alandaki başarısını bir adım ileriye taşıdı.

    Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi 'Songar
    © DHA /
    Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi 'Songar', TSK envanterine giriyor
    Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberinde görüşlerine yer verilen Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ.'nin (STM) Genel Müdürü Murat İkinci, "Daha önce yaptığımız dronelar askeri olarak büyük bir güç yakalamamızı sağlamıştı. Özellikle KARGU rakiplerine göre çok üstün, KARGU'lardan bir sürü oluşturduk. Bu sürü yaklaşık 3 ay sonra yani 2020 başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek ve göreve başlayacak. Özellikle Doğu bölgelerinde ve Suriye sınırında son derece kritik operasyonlar gerçekleştiren ordumuz için bu sürü çok kritik bir role sahip olacak" dedi.

    30 DRONELUK BİRLİK

    İnsansız Hava Aracı
    © Flickr /
    ABD, Afganistan'da 'mini drone' kullanacak
    Dünyada sürü dronelar üzerinde çok sayıda çalışma yapıldığını ve savunma mühendislerinin bu alanda ciddi çalışmalarda bulunduğunu söyleyen İkinci, "Dünyada şu an bu ölçüye ulaşan yok. Ekip 30 dronedan oluşuyor. Her KARGU'nun tanımlı bir görevi var. Operasyon sırasında ekipteki dronelardan biri saldırıya uğrar ya da arızalanırsa diğer KARGU'lar onun yerine geçip ona tanımlı görevi yerine getiriyor. Hepsi yapay zekaya sahip ve yüz tanıma sistemleri var. Her biri 70 kilogramdan az. Ayrıca patlayıcı ve çeşitli ekipmanlar taşıyabiliyorlar. 15 kilometre menzilleri var. Patlayıcılar ile 30 dakika havada kalabiliyorlar" şeklinde konuştu.

    SAVUNMA SÜRÜSÜ

    Sürü droneların en önemli özelliği gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilememeleri.

    KARGU sürüsü gibi sistemlerin bu sistemlere karşı çok başarılı olduğunu belirten İkinci, "Şimdi bir de bu sürülere karşı savunma özelliği yapacak ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu sürüler bir askeri birliği çok kısa sürede imha edebilir. O yüzden savunma sürüleri de büyük önem taşıyor. Ayrıca bir kamikaze dronenun maliyeti bir güdümlü füzeden daha az" ifadeleri kullandı.

    İlgili konular:

    2016 yılının en iyi drone fotoğrafları
    Hatay'da İHA ve drone kullanımı yasaklandı
    Pentagon'dan 'mikro drone sürüsü'
    Etiketler:
    Murat İkinci, Türkiye, drone fotoğrafçılığı, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından terörle mücadele, demokrasi ve özgürlük götürmek adı altında Afganistan ve Irak'ı işgali, bu ülkelerde istikrardan çok istikrarsızlık, kargaşa, mezhep savaşları, yüz binlerce sivilin ölümü ve yeni terör örgütlerinin oluşmasına yol açmak ve milyarlarca dolara mal olmakla eleştirildi.
    'Dünyanın değiştiği gün': 11 Eylül saldırılarının 18. yıldönümü
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet