ABD ordusu, AK-47 tüfeğinin maketini istiyor

Russia Today'in (RT) eline ulaşan belgeye göre, ABD ordusu, Kalaşnikof taarruz tüfeğinin atışlarını taklit edebilen beş maket satın almak üzere müracaatta bulundu.

Başvuru metninde maketlerin eğitim teçhizatı tedariği için gerekli olduğu belirtildi.

Yayınlanan anlaşma metninde maketlerle birlikte atış simülasyonu için küçük oksijen ve propan silindirleri isteniyor.

Aynı zamanda gönderilecek olan silah maketlerinin yanı sıra, denetim ekipmanları ve gaz balonları için tutacakların da bulunması gerekiyor.

Anlaşma kapsamında maketleri ile sahte patlama gerçekleştirmek için iki düzenek, 6 sis konteyneri ve sis tüpleri talep ediliyor.