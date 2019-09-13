'KARGU droneları birer uçan bomba'

Arsenal Oteçestva dergisinin finans müdürü, askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye'nin ilk drone ordusunun savaşa hazır hale getirildiği haberini değerlendirdi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’in geliştirdiği KARGU drone'larının teknik özelliklerine dikkat çeken Leonkov, "Kamikaze olarak da adlandırılan bu tür drone'lar aslında uçan birer bomba. Birkaç saat boyunca havada kalabiliyorlar, optik keşif araçlarına sahipler, operatör hedefi görüyor ve bu hedefe karşı mühimmat kullanıyor. Eğer hedef tespit edilmediyse böyle mühimmat geri dönebiliyor, sonra tekrar kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Halihazırda birçok ülkenin aktif olarak bu tür drone'ları kullandığını, bunların başında İsrail, Rusya ve ABD’nin geldiğini söyleyen uzman, "Bu drone'lar, bazı durumlarda toplardan çok daha etkili oluyor, çünkü belli hedefi buluyor ve onu yok ediyor. Türkiye muhtemelen bu drone'ları, Suriye sınırında faaliyet gösteren YPG/PKK dahil silahlı oluşumlara karşı kullanacak" dedi.