Rus Su-35 uçağı, TEKNOFEST için İstanbul'da

Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a verdiği mülakatta ''Rusya SU-35/SU-57 savaş uçakları satmayı teklif etti. Rusya bu konuda savunma sanayine yönelik her adımda biz varız diyor'' ifadelerini kullanmıştı.
SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Sürpriz konuklarımızdan biri geldi" notunu düştü.
Sürpriz konuklarımızdan biri geldi.✈🚀#TEKNOFEST pic.twitter.com/Q36N0zcVh7— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 13, 2019
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