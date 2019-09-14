Rus Su-35 uçağı, TEKNOFEST için İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine Putin, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.

Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a verdiği mülakatta ''Rusya SU-35/SU-57 savaş uçakları satmayı teklif etti. Rusya bu konuda savunma sanayine yönelik her adımda biz varız diyor'' ifadelerini kullanmıştı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Sürpriz konuklarımızdan biri geldi" notunu düştü.

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