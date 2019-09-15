Mareşal Ustinov füze kruvazöründen Akdeniz’de tatbikat

Açıklamada, “Birkaç saat süren yakıt ikmali sırasında Kuzey Filo’nun denizcileri, demirlemiş halde bulunan gemi grubunun ve ikmal araçlarının sualtı sabotaja karşı önleyici el bombası atma uygulayarak savunma ile ilgili tatbikat gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca tatbikatın Akdeniz’in uluslararası sularında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Daha önce Baltık Filosu’na ait saldırı gemi grubunun planlı tatbikat sırasında göreceli düşmanın gemilerine yönelik füzeli saldırı uyguladığı belirtilmişti.
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