Rusya, Arktika'ya S-400 sistemleri konuşlandırdı

Rusya Kuzey Filosu’nun açıklamasına göre, Arktika’daki Novaya Zemlya takımadasına yeni S-400 füze savunma sistemleri donanımına sahip bir hava savunma alayı konuşlandırıldı.
Daha önce S-300 füze savunma sistemlerini kullanan alay personeli, yeni sistemlerin kullanımı konusunda eğitimden geçirildi.
Konuşlandırılan yeni sistemlerle, bölgede Rus ordusunun hava sahasındaki kontrolünü arttıracak.
Rusya, enerji ve ulaşım altyapıları inşa edip Kuzey Denizi Yolu’nu geliştirerek Arktika’daki askeri, ticari ve keşif çalışmalarını arttırıyor.
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