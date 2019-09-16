Rostec: Türkiye’nin S-400’ün bazı parçalarını üretmesi mümkün, Hindistan’la da üretiminin yerelleştirmesini konuşuyoruz

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in CEO’su Sergey Çemezov, S-400’lerin bazı parçalarının Hindistan’da üretimi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini, benzer bir anlayışın halihazırda Türkiye ile de olduğunu belirtti. Çemezov, Ankara’nın sistemlerin bazı parçalarını üretmesini oldukça mümkün diye değerlendirdi.

RBK televizyonuna konuşan Sergey Çemezov, “Türkiye ile S-400’ün parçalarının üretimini yapacağınızı söylemiştiniz. Bunlar hangi parçalar?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“S-400, çok yüksek teknolojili bir sistem, öylece sıfırdan üretimine başlamak mümkün değil. Ancak belli başlı parçaları üretmek oldukça mümkün. Bunların hangileri olduğunu ise söylemeyeceğim.”

“Hindistan’la S-400’ün üretiminin yerelleştirilmesini konuşuyoruz” diyen Çemezov, Hindistan’a Su-30 uçakları ve T-90 tankları da dahil olmak üzere birçok teçhizatın üretimi için lisans verdiklerini ifade etti.

Çemezov, Hindistan’da Hintli bilim insanları ile birlikte dünyanın en hızlı kruz füzeleri olan BrahMos füzelerini ürettiklerine dikkat çekti.

Rusya ile Hindistan, S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı için değeri 5 milyar doları aşan bir anlaşma imzalamıştı.