Bayraktar: Millileşme vizyonuyla savunma sanayimiz çok güçlü ve bağımsız hale geldi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "15 sene önce Türkiye yüzde 85 oranında dışa bağımlıydı. Sadece bir bakış açısı farkıyla yani millileşme vizyonuyla savunma sanayimiz çok güçlü ve bağımsız hale geldi" dedi.
TEKNOFEST'19 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunarak, TEKNOFEST'e bir yıldır hazırlandıklarını belirtti.
Bayraktar, "Alan harika bir alan. Çadırlar kurulmaya başlandığında burası şenlenmişti ama bugünkü kadar hiç şenlenmemişti. Binlerce, on binlerce genç kardeşimizin gelmesiyle birlikte; her biri ülkemizin aydınlık yarınlarına, Milli Teknoloji hamlesinin ışığında yarınlara olan tohumlar gibi düşünecek olursak adeta alan büyülendi diyebilirim" dedi.
‘AKINCI ÇOK STRATEJİK ÇOK STRATEJİK GÖREVLER YAPABİLME KABİLİYETİNE SAHİP’
Bayraktar, "Akıncı" uçağı ile ilgili de bilgi vererek, "Akıncı kendi sınıfının en moderni. Hatta insansız hava aracı yapabilen 4 farklı ülke var. Stratejik sınıfta bir insansız hava aracı. Bütün tasarımları, elektronikleri, yazılımları, mekanikleri milli olarak yapılıyor. Bunun hikayesi bizde 2004'de başlıyor. Türkiye'nin ilk milli güdüm sistemi olan Bayraktar miniye yani bu elle atılan bunun büyük babası aslında. Ondan sonra Bayraktar TB2 SİHA, sonrasında da torun Akıncı… Burada genç kardeşlerimizin elinde ufak uçaklar görebilirsiniz, onlar en büyük uçaklar, öyle düşünün. Bolca insansız hava aracı göreceksiniz. 15 sene sonrasını düşündüğünüzde hepsi böyle kocaman uzay araçları, hava araçları olacak. Akıncı çok stratejik çok stratejik görevler yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Aselsan ön tarafını yapacak ve havadan havaya uçakları taarruz edebilecek" diye konuştu.
‘15 SENE ÖNCE TÜRKİYE YÜZDE 85 ORANINDA DIŞA BAĞIMLIYDI’
Bayraktar, son 10 yılda Türkiye'de milli akıllı sistemlerin geliştiğini belirterek, "Geniş bir ürün yelpazesinde ülkemizi bağımsız ve müreffeh kılacak savunma sanayi ürünlerini göreceksiniz. Burada da Akıncı'nın kullanabildiği Roketsan'ın, Aselsan'ın yaptığı milli akıllı mühimmatları görüyorsunuz. Bunlar tümüyle savunma sanayimizdeki bir paradigma dönüşümüyle oldu. 15 sene önce Türkiye yüzde 85 oranında dışa bağımlıydı. Sadece bir bakış açısı farkıyla yani millileşme vizyonuyla savunma sanayimiz çok güçlü ve bağımsız hale geldi. Biz istiyoruz ki Milli Teknoloji hamlesi vizyonu kapsamında tüm alanlara yayılsın. Tüm sivil teknoloji alanlarına yayılsın. Güçlü, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hayaliyle, toplumun da sahiplenmesiyle gerçekleşsin. Türkiye'de hak ettiği yere gelsin" şeklinde konuştu.
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