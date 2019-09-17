Rus ordusundan 128 bin askerle dev tatbikat

Rusya ordusu, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan birliklerin katılımıyla büyük bir askeri tatbikata başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay ve Kemerovo bölgelerinde düzenlenen 'Merkez-2019' tatbikatına 128 bin asker katılıyor.

Tatbikatta 128 bin askerin yanı sıra 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı (İHA), 200'ü aşkın tank ve 15 savaş gemisi yer alıyor.

İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR

Ana konusu uluslararası terörle mücadele ve Orta Asya'da güvenliğin sağlanması olan tatbikat, iki aşamada gerçekleştiriliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre ilk aşamada durum keşfi yapılacak, hava saldırılarına karşı savunma önlemleri alınacak ve birliklerin yönetilmesi planlanacak. İkinci aşamada ise farklı uluslardan oluşan ordu farazi düşmana saldırı düzenleyecek.

В ВС РФ началось стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019".



СКШУ проводится с 16 по 21 сентября 2019 года в соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством начальника ГШ ВС РФ – первого замминистра обороны России.#Минобороны #Армия #АрмияРоссии #Центр2019 pic.twitter.com/pZy5Exxggi — Минобороны России (@mod_russia) September 16, 2019

​'İŞBİRLİĞİNİ PEKİŞTİRECEK'

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, tatbikatın katılımcı ülkeler arasındaki askeri etkileşimi geliştireceğini ve işbirliğini pekiştireceğini ifade etti.

SU-35 VE MİG-31'LER GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK

Tatbikatın yapılacağı bölgelerde 20 Su-35C ve MiG-31 savaş uçağı devriye atarak havada güvenliği sağlayacak.

Merkez-2019 askeri tatbikatı, 21 Eylül'de sona erecek.

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