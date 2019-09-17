Rus ordusundan 128 bin askerle dev tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay ve Kemerovo bölgelerinde düzenlenen 'Merkez-2019' tatbikatına 128 bin asker katılıyor.
Tatbikatta 128 bin askerin yanı sıra 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı (İHA), 200'ü aşkın tank ve 15 savaş gemisi yer alıyor.
İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR
Ana konusu uluslararası terörle mücadele ve Orta Asya'da güvenliğin sağlanması olan tatbikat, iki aşamada gerçekleştiriliyor.
Bakanlığın açıklamasına göre ilk aşamada durum keşfi yapılacak, hava saldırılarına karşı savunma önlemleri alınacak ve birliklerin yönetilmesi planlanacak. İkinci aşamada ise farklı uluslardan oluşan ordu farazi düşmana saldırı düzenleyecek.
В ВС РФ началось стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019".— Минобороны России (@mod_russia) September 16, 2019
СКШУ проводится с 16 по 21 сентября 2019 года в соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством начальника ГШ ВС РФ – первого замминистра обороны России.#Минобороны #Армия #АрмияРоссии #Центр2019 pic.twitter.com/pZy5Exxggi
'İŞBİRLİĞİNİ PEKİŞTİRECEK'
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, tatbikatın katılımcı ülkeler arasındaki askeri etkileşimi geliştireceğini ve işbirliğini pekiştireceğini ifade etti.
SU-35 VE MİG-31'LER GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK
Tatbikatın yapılacağı bölgelerde 20 Su-35C ve MiG-31 savaş uçağı devriye atarak havada güvenliği sağlayacak.
Merkez-2019 askeri tatbikatı, 21 Eylül'de sona erecek.
Команда Индии на церемонии открытия учений #Центр2019.@MID_RF @RusEmbIndia @Russia @mod_russia pic.twitter.com/wIRmhHmzaT— Посольство Индии в РФ (@IndEmbMoscowRus) September 16, 2019
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