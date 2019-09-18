NATO jetleri eşliğinde uçan Rus Tu-160 uçağı böyle görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonunun yaydığı videoda, Rus uçaklara yabancı jetlerin eşlik ettiği görülüyor.
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой:https://t.co/82mkoccSN0 pic.twitter.com/aNXIkfIZwZ— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) September 17, 2019
Daha önce iki Rus stratejik bombardıman uçağının Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği bildirilmişti.
Tu-160 uçaklarına güzergahlarının farklı bölümlerinde Belçika, Finlandiya, Danimarka, Polonya ve İsveç savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtilmişti.
Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü aktarıldı.
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