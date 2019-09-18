Rus yetkili TEKNOFEST'te konuştu: Su-35'ler birçok açıdan yabancı muadillerinin ilerisinde

TEKNOFEST'te Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Şugayev, Su-35'lerin yabancı muadilleri karşısındaki avantajlarını anlattı.

Şugayev, "Bugün burada çok önemli bir aracı sergiliyoruz. Su-35, birçok parametre ve teknik özellik bakımından Eurofighter, Rafale, F-15 ve F-18 gibi yabancı rakiplerinin ilerisinde" dedi.

"Her halükarda Su-35, donanımları, silahları, yüksek manevra kabiliyeti, tüm hava koşullarında kullanıma uygun olma ve benzeri konularda çok ciddi bir önemi hak ediyor" diye devam eden Şugayev, en önemli noktanın da Su-35'in Türkiye'le ilişkilerde yeni bir adım teşkil etmesi olduğunu vurguladı.