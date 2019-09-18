Rus uzman: Rus H-101 füzelerinin menziline hiçbir rakibi erişemez

Rusya'nın önde gelen haftalık askeri gazetesi VPK’ya yaptığı açıklamada Rus silah üreticisi JSC Taktik Füze Şirketi (KTRV) Genel Müdürü Boris Obnosov, Rus H-101 füzelerinin menziline hiçbir rakibinin erişemeyeceğini belirtti.

Obnosov, Rus imalatçıların taktik füzelerini daha iyi hale getirme imkânı olduğu ancak uluslararası yükümlülüklerden ötürü bunun sınırlandırıldığını açıkladı.

Obsonov, “Biz kanunlara sıkı sıkıya bağlı bir ülkeyiz. Geleneksel silah üretimi ve nükleer silah çalışmalarının yasaklanmasına dair yürütülen müzakerelerde bizzat yer alma fırsatım oldu. Bu süreçte yükümlülüklerimize uymak konusundaki hassasiyetimizi bizzat tasdik ettim” ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Obsonov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘yeni bir silah yarışı başlatılmasına müsaade edilmeyeceğine ancak ülkenin güvenliğinin her ne koşulda olursa olsun teminat altına alınacağını söylediğini hatırlattı.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği gerekçesiyle 8 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Ağustos'ta ABD'nin INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yakın zamanda kısa bir süre önce ayrıldığı INF'de yasaklanmış olan tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli kruz füzesini denediklerini açıklamıştı.