Rusya Savunma Bakanlığı: S-400'ler Arktika'da göreve başladı

Rusya Kuzey Filosu Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Arktika'da konuşlandırılan ve yeni nesil hava savunma sistemleri S-400'lerle donatılmış olan Rusya Kuzey Filosu'na bağlı uçaksavar füze alayı savaş görevine başladı" ifadelerine yer verildi.
© Fotoğraf : United Shipbuilding Corporation
S-400’lerin göreve başlamasıyla Arktika’da uçaksavar füze alayının kontrolündeki hava sahasının önemli ölçüde genişletilmiş olduğu vurgulandı.
Daha önce Arktika'daki alayın envanterinde S-300 sistemleri bulunuyordu.
S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.
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