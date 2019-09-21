Rusya Savunma Bakanlığı: S-400'ler Arktika'da göreve başladı

Rusya Kuzey Filosu Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Arktika'da konuşlandırılan ve yeni nesil hava savunma sistemleri S-400'lerle donatılmış olan Rusya Kuzey Filosu'na bağlı uçaksavar füze alayı savaş görevine başladı" ifadelerine yer verildi.

S-400’lerin göreve başlamasıyla Arktika’da uçaksavar füze alayının kontrolündeki hava sahasının önemli ölçüde genişletilmiş olduğu vurgulandı.

Daha önce Arktika'daki alayın envanterinde S-300 sistemleri bulunuyordu.

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.