Şoygu: ABD’nin üstünlük inancı hem Rusya hem de diğerleri için başlıca tehdit

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin, sahip olduğu güç bakımından herkesten üstün olduğuna inanıyor olmasının ve bu inanışı nedeniyle aptalca adımlar atabilecek olmasının hem Rusya hem de diğer ülkeler için başlıca tehdit olduğunu söyledi.

Moskovskiy Komsomolets gazetesine röportaj veren Rus Savunma Bakanı Şoygu, ülkesi için başlıca tehdidin ne olduğuna ilişkin fikirlerini açıkladı.

ABD’deki siyasi elit içinde yaygın olan ‘herkesten üstün olma inancının’ bu ülkeyi ‘aptalca adımlar atmaya’ itebileceğini, bunun da Rusya ve diğer tüm ülkeler için başlıca tehdit olduğunu kaydeden Şoygu şunları söyledi: “Kendi zayıf noktalarınızın farkında olursanız ve istediğiniz şeyler, denge ile herkesin eşit bir biçimde güvende oluşu olursa, bunlar sizi aklınızı kullanmaya iter. Ancak, ABD’de inanmaya devam ettikleri gibi, güç dengesinin sizden yana olduğuna inanıyorsanız, o halde aklınıza pek çok aptalca fikir gelebilir.”

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Bunun yanında Şoygu, Rusya’da bilim ve sanayinin gelişmesinin ülkenin ABD’ye karşı koymasına imkan tanıdığını belirtip şunları ekledi: “Ancak bu, Moskova’nın Washington ile her cephede çekişmeye çalıştığı anlamına gelmiyor. ABD’nin askeri bütçesini alıp inceleseniz dünyanın her bir yanına yayılmış çeşitli askeri üsler için devasa harcamalar yapıldığını görürsünüz. Zira Amerika’nın bu üslerinin sayısı 170’i buluyor. Sadece Afganistan’daki operasyonlar için ayırdığı bütçe neredeyse, Rusya’nın yıllık savunma harcamalarına denk.”