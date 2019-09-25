NATO, Putin'in moratoryum teklifini reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisini içeren mektubunu aldıklarını doğrulayan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, bu teklife güvenmediklerini ifade etti.

NATO Sözcüsü Lungescu, Sputnik’e açıklamasında, bu girişimin, 'gerçeği görmezden geldiğini' belirterek Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal ederek SSC-8 füzelerini konuşlandırdığını iddia etti.

Sözcü, "Rusya, SSC-8 sistemini yok edinceye kadar bu moratoryum gerçek bir teklif değil. Bir kez daha Rusya’yı sorumluluk sahibi bir ülke olarak hareket etmeye çağırıyoruz" diye ekledi.

NATO temsilcilerinin kendi değerlendirmesini yaptığını ve SSC-8 füzesinin INF anlaşmasını ihlal ettiği sonucuna vardığını söyleyen Lungescu, "Rusya’nın yaptıklarına aynı şekilde yanıt vermeyeceğiz. Yeni silahlanma yarışını istemiyoruz ve Avrupa’ya yeni nükleer silah yerleştirme niyetinde değiliz. Müttefikler halen etkili silahlanma kontrolünün, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının devam etmesi prensibine sıkı sıkıya bağlı" ifadelerini kullandı.

Kommersant gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, INF’nin yürürlükten kalkması sonrası NATO ülkeleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkeye yazı göndererek orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisinde bulunduğunu bildirmişti.

ABD, 2 Şubat 2019’da INF’den resmen çekildiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 3 Temmuz 2019’da INF’nin askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.