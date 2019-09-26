'ABD, Ukrayna'ya yönelik 30 milyon dolarlık askeri yardımı erteleyebilir'

ABD Başkanı Trump yönetiminin Ukrayna'ya yıllık 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinin bir parçası olarak gönderilecek 30 milyon dolarlık yardımın gönderilmesine gecikme yaşanabileceği öne sürüldü

Reuters haber ajansına konuşan isimsiz ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya bu yıl gönderilmesi planlanan 250 milyon dolarlık askeri yardımın 30 milyon dolarlık kısmının tahsilinde gecikme yaşanacağını öne sürdü.

Yardımın, ABD hükümetinin mali yılının sona ereceği pazartesi gününe kadar gönderilmesi planlanıyordu.

Yetkililer, söz konusu gecikmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımı geçici olarak dondurmasıyla ilişkili olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Pentagon, 2019 mali yılının sonuna kadar Ukrayna'ya ne kadar yardım gönderileceği konusunda net bir bilgi vermese de 250 milyon doların çoğunluğunun gönderileceğini taahhüt etmişti.

ABD hükümeti, kalan fonları tahsis etmek için Kongre'den kendilerine zaman tanımasını talep etti.