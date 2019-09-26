Rusya'da Amerikan AR-15 tüfeğinin seri imalatına başlandı

Rus özel silah üreticisi ORSIS'in Amerikan ateşli silahlarının en popüler örneklerinden biri olarak gösterilen Armalite AR-15 yarı otomatik tüfeğinin benzeri olan ORSIS-AR15J tüfeğinin seri imalatına başladığı bildirildi.

ORSIS’in resmi sözcüsü, Sputnik’e demecinde şirketin ABD yapımı Armalite AR-15 yarı otomatik tüfeğinin benzeri olan ORSIS-AR15J tüfeğinin seri imalatına geçildiğini belirtti.

Sözcü, “ORSIS şirketi, ORSIS-AR15J yarı otomatik tüfeklerin seri imalatına başladı. Daha önce buna benzer tüfekleri üretirken Amerikan parçaları kullanıyorduk. Şimdiyse şirketimiz, ABD’den parça teslimatlarına bağımsız olarak kendi imalatını başlattı” diye konuştu.

ORSIS-AR15J’nin ilk başlarda ABD ordusu için geleceğin saldırı tüfeği olarak geliştirilen, 5.65x45 mm’lik mermilerin kullanıldığı yarı otomatik AR-15 tüfeğinin bir benzeri olduğunu kaydeden yetkili, yeni tüfeği farklı kılan başlıca özelliğinin, isabet oranını ve verimliliğini önemli ölçüde arttıran ORSIS üretimi namlular olduğunu vurguladı.

Yetkili ayrıca şirketin bu silahla ilgili ön siparişleri kabul etmeye başladığını da sözlerine ekledi.