Rusya'da Amerikan AR-15 tüfeğinin seri imalatına başlandı

ORSIS’in resmi sözcüsü, Sputnik’e demecinde şirketin ABD yapımı Armalite AR-15 yarı otomatik tüfeğinin benzeri olan ORSIS-AR15J tüfeğinin seri imalatına geçildiğini belirtti.
ORSIS-AR15J’nin ilk başlarda ABD ordusu için geleceğin saldırı tüfeği olarak geliştirilen, 5.65x45 mm’lik mermilerin kullanıldığı yarı otomatik AR-15 tüfeğinin bir benzeri olduğunu kaydeden yetkili, yeni tüfeği farklı kılan başlıca özelliğinin, isabet oranını ve verimliliğini önemli ölçüde arttıran ORSIS üretimi namlular olduğunu vurguladı.
Yetkili ayrıca şirketin bu silahla ilgili ön siparişleri kabul etmeye başladığını da sözlerine ekledi.
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