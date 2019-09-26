ABD, Suudi Arabistan'a ek Patriot gönderiyor

Pentagon Sözcüsü Hoffman, yaptığı açıklamada "Bu konuşlandırma, kraliyetin ve kritik öneme sahip askeri ve sivil altyapısının hava ve füze savunmasını güçlendirecek. Bu konuşlandırma, onsuz da yüksek olan bölgedeki ABD askeri varlığını artırıyor" dedi.

Bu adımın, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine atıldığını kaydeden Hoffman, "Ek güçleri konuşlandırma kararı henüz alınmasa da onlar teyakkuzda kalmaya devam edecek. Bu güçlerin içinde, iki Patriot bataryası ve bir THAAD sistemi yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Hoffman, "Diğer ülkeler de İran’ın bölgedeki eylemlerini kınadı ve biz, onların da Suudi Arabistan’ın savunmasını güçlendirme yönündeki uluslararası çabalara katkıda bulunmasını bekliyoruz" diye ekledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçen hafta Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.

14 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan ve ülkenin ulusal devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırılar düzenlenmişti.

Yaşanan saldırıları Husiler, üstlenirken ABD, saldırının kuzeybatıdan geldiğini iddia ederek İran'ı suçlamıştı.