NATO, Rusya'nın teknolojik başarılarını tanıdı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin’in teknoloji alanındaki yüksek rekabet gücüyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

NATO’nun, rakipleri karşısında teknolojik üstünlük elde etmek için 70 yıl boyunca çaba harcadığını söyleyen Stoltenberg, "Ancak zaman değişiyor" dedi.

Genel Sekreter, "Üzerimizde üstünlük olmayacağından emin olmak için bugün çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" diye konuştu.

Rusya’nın kendi internetini geliştirdiğini ve sürekli ordusunu modernize ettiğini dile getiren Stoltenberg, Rusya’nın hipersonik silah alanındaki son başarılarını hatırlattı.

Çin, Kuzey Kore ve İran’ın da yeni teknolojileri başarıyla geliştirdiğine işaret eden Stoltenberg, "NATO’nun geleceği, yeni teknolojileri kabul edip uygulamasına bağlı" diye ekledi.