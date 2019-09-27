Rusya, Oniks hipersonik gemisavar füzesini ilk kez denedi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Pasifik Filosu, tarihte ilk kez Oniks hipersonik gemisavar seyir füzesini Çukotka’da denedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Oniks süpersonik gemisavar seyir füzesinin tarihte ilk kez denedindiğini duyurdu. Çukotka’da Pasifik Filosu tarafından yapılan deneme, başarılı geçti. Füze, Çukotka Denizi’ndeki 200 kilometreden fazla uzaklıktaki hedef gemiyi başarıyla vurdu.

​Fırlatma işleminde görev alacak personel, deneme alanına Pasifik Filosu’na ait bir gemi ile götürüldü. Askerler daha sonra işlem için Çukotka yarımadasına kadar yürüdü.

Deneme işlemi sırasında güvenlik yaklaşık on savaş gemisi tarafından sağlandı, ayrıca uçaklar da kullanıldı.