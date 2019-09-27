Rusya, Oniks hipersonik gemisavar füzesini ilk kez denedi

Rusya Savunma Bakanlığı, Oniks süpersonik gemisavar seyir füzesinin tarihte ilk kez denedindiğini duyurdu. Çukotka’da Pasifik Filosu tarafından yapılan deneme, başarılı geçti. Füze, Çukotka Denizi’ndeki 200 kilometreden fazla uzaklıktaki hedef gemiyi başarıyla vurdu.
#Видео Кадры первого в истории пуска крылатой ракеты #Оникс на Чукотке. Стрельбу по морской цели, находившейся на расстоянии более 200 километров, выполнил расчет #БРК #Бастион Тихоокеанского флота https://t.co/nOaAuZvKeX #ТихоокеанскийФлот #КрылатыеРакеты #Чукотка #ОружиеРоссии pic.twitter.com/eqviSm65Yh— Минобороны России (@mod_russia) September 27, 2019
Fırlatma işleminde görev alacak personel, deneme alanına Pasifik Filosu’na ait bir gemi ile götürüldü. Askerler daha sonra işlem için Çukotka yarımadasına kadar yürüdü.
Deneme işlemi sırasında güvenlik yaklaşık on savaş gemisi tarafından sağlandı, ayrıca uçaklar da kullanıldı.
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