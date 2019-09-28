Batılı gazeteciler Suriye'deki Rus üsleri Hmeymim ve Tartus'a girdi

Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Donanma Üssü'nü ziyaret eden Batılı gazeteciler, günlük eşyalardan beslenme araçlarına, spor salonlarından malzeme depolarına kadar her şeyi görme imkanı elde etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hmeymim ve Tartus üslerinin kapılarını önde gelen Batılı medya kuruluşlarının temsilcilerine açtı.

50'den fazla gazeteci, ziyaret sırasında Su-35 savaş uçağının kalkış ve iniş anlarını yakından izledi.

Su-35 uçağını iniş ardından yakından inceleme fırsatı bulan gazeteciler, Rus pilotla konuşma şansını da yakaladı.

Rus pilot İvan, "Her gün eğitim uçuşları yapıyorum. Bazen üsse yaklaşan askeri uçak ve İHA'lara eşlik etmek için hava savunma amaçlı uçuşlar gerçekleştiriyorum" dedi.

Gazeteciler, Hmeymim'de Rus tariflerine göre çok lezzetli ekmeğin hazırlandığı fırını da ziyaret etmeden geçmedi. Rusya'dan getirilen yüksek kaliteli unun kullanıldığı fırında günde 2.5 tondan fazla ekmek üretiliyor.

Hmeymim'de gazetecilere Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin armasının bulunduğu kep hediye edildi.

Basın mensuplarının, Tartus Donanma Üssü'nde küçük füze gemisi Velikiy Ustyug karşıladı.

Gazeteciler, Rus anti-sabotaj grubunun Velikiy Ustyug'un sualtı bölümünde yaptığı patlayıcı cihazlarla ilgili çalışmasını büyük bir ilgiyle izledi.

CCTV muhabiri Ju Tzin, "Böyle bir gemiyi canlı olarak ilk kez görüyorum. Çok beğendim, daha önce sadece televizyonda görmüştüm. Bu gemilerin ne kadar büyük olduğunu hissettim" dedi.