Amerikan uçak gemisinin etrafı Çin gemileriyle çevrilmiş görüntüleri yayınlandı

Yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapan Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang, USS Ronald Reagan uçak gemisinin Washington tarafından güç gösterisi ve Güney Çin Denizi’ndeki askeri varlığını artırmak amacıyla gönderildiğini belirtti.
Guoqiang, “Çinli askerler tüm yükümlülüklerini ve görevlerini yerine getirerek, ulusal egemenliği ve güvenliği kararlılıkla koruyacak” vurgusunda bulundu.
Uluslararası kamuoyunda ‘Paracel’ ve ‘Spratly’ olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından ‘Hoang Sa’ ve ‘Truong Sa’, Çin tarafından ise ‘Şişa’ ve ‘Nanşa Çündao’ olarak adlandırılıyor.
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)