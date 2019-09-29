Yeni Rus fırkateyni Yunanistan'da büyük ilgi görüyor

Rus denizciler, 27 Eylül-2 Ekim arasında düzenlenen 'İyonya Adaları'nda Rus Haftası' etkinliklerine katılıyor.
İsteyen herkes gemiye çıkabiliyor. Subaylar konuklara güverteyi gezdiriyor, gemiyi ve içindeki silahlar hakkında bilgi veriyor.
Gemi önünde büyük kuyruk oluştu. Birçok kişi çocuklarıyla geldi.
2015 yılında suya inen, 11356 projesi kapsamındaki Amiral Makarov fırkateyni, 2016'da Baltık Denizi ve Barentsk Denizi'ndeki testleriyle başarıyla geçmiş ve ordunun hizmetine girmişti.
Amiral Makarov, Kalibr-NK tipi kruz füzesi, Ştil-1 uçaksavar füze kompleksi, A-190 topçu silahı, uçaksavar topçu silahı, torpido donatılmış durumda ve Ka-27 tipi güverte helikopteri taşıma kapasitesine sahip.
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