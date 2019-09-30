Rusya'nın sahip olduğu en güçlü anti-gemi füzesi açıklandı

Sputnik’e konuşan Valuyev, Rus Kalibr seyir füzesinin Granit'e göre çok daha modern ve hızlı olduğunu söyledi.

Kalibr füzesini günümüz hava savunma araçlarıyla vurmanın mümkün olmadığını belirten Rus Amiral, "Kursk tipi denizaltılarımız ve tüm gemilerimiz Granit ile silahlandı. Granit, yeni nesil Kalibr füzesine göre çok daha yavaş ama gerçekten de uçak gemilerine karşı kullanılıyor. Şöyle bir savaş taktiği var: önce füze savunma bariyeri gemileri, sonra uçak gemisini koruyan gemiler etkisiz hale getiriliyor, ardından Granit ile uçak gemileri vuruluyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Çin medyası, Rus Granit füzelerinin, ABD uçak gemi grubuna karşı mücadelede en büyük potansiyele sahip olduğunu bildirmişti.