Rusya ordusu, yeni T-90M tanklarını almaya başladı

Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, T-90A tankının modernize edilmiş versiyonu olan ilk yeni T-90M tanklarının Rus ordusuna tedarik edilmeye başlandığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’ya konuşan Salyukov, Rus ordusunun yeni T-90M tanklarını almaya başladığını söyledi.

Salyukov’a göre, bununla birlikte T-72B3M tanklarının alımı da devam ediyor.

T-90M tankı, otomatik Kalina atış kontrol sisteminin yanı sıra uzaktan kumanda edilebilen 12.77 mm’lik Kord MT uçaksavar makineli atış sistemine sahip. Tankta düşman saldırılarından korunması için kafesli ekranlar ve Relict dinamik savunma sistemi bulunuyor.