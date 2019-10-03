'ABD, Ukrayna’ya 150 Javelin tanksavar füzesi gönderecek'

Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD hükümeti, Ukrayna’ya 150 adet daha Javelin güdümlü tanksavar füzesi tedarik edilmesini onayladı. ABD Kongresi de gayri resmi olarak füzelerin satışını imzaladı.

Yaklaşık 39 milyon dolara mal olacak bu sevkiyat, ABD Başkanı Trump’ın yönetiminin Ukrayna'ya göndereceği yıllık 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinin de dışında.

Diğer yandan 150 güdümlü tanksavar füzesi ve iki ek füze rampasının satışı henüz halka duyurulmadı. Ukrayna ise söz konusu silahlar için resmi talebi, bu yıl yaz başlarında gönderdi.

ABD, 2018 yılında Ukrayna’ya 200 füze ve 37 füze rampası satmıştı.

12 Eylül’de Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşık 400 milyon dolarlık savunma yardımı yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Ukrayna Savunma Bakanı, Javelin füzeleri için bir yeni sipariş daha vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Söz konusu füze sistemi, hedefe bir kez kilitlendikten sonra ilave takibe gerek duymayan ‘ateşle ve unut’ sistemiyle donatıldı. Bu sistemi kullanan füze bir kez hedefine güdümlendikten sonra onu fırlatan operatörün hedefin görüş hattı içinde olması gerekmiyor, operatörler olay yerini derhal terk edebiliyor.

6 füzeli her bir tanksavar sisteminin maliyeti ABD ve müttefiklerine 600 bin dolara tekabül ederken, ihracatı ise 1.4 milyon dolara kadar mal olabiliyor.