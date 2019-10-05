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    İstanbul'a iniş yapan Su-35

    ABD basınından Rus yapımı Su-35 savaş jetine övgü

    © Fotoğraf : Twitter/Selçuk Bayraktar
    Savunma
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    Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rus yapımı Su-35C avcı uçağı hakkında övgüler yağdırdı.

    Su-35
    © Sputnik /
    Hmeymim’de Su-35 savaş jetleri için koruyucu yapılar inşa edildi
    Mark Episkopos’un NI için kaleme aldığı makalede, Rus Zvezda televizyonunun geçen ilkbaharda yayınlamış olduğu ve Rus pilotların Suriye’de acil durum tatbikatı yapıp havada üstünlük sağladıklarının görüldüğü bir video ile ilgili yorumlarını ortaya koydu.

    Episkopos, “Sovyet yapımı olan güçlü Su-27 avcı uçağına yapılan derin modernizasyon olarak Su-35’te tamamen yenilenmiş elektronik aksam, yeni yapım hafifletilmiş şasi, 3 boyutlu vektörel çekiş kabiliyeti ve oldukça genişletilmiş silah yelpazesi öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

    Silahlardan özellikle Kalibr seyir füzelerine ve ‘havadan havaya’ Vımpel R-77 füzelerine dikkat çeken yazar, bu silahların Amerikan yapımı AIM-120 AMRAAM füzelerine iyi birer rakip olduklarını vurguladı.

    Su-35
    © Sputnik /
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    Makalede, Su-35C uçağı ortaya çıkıncaya kadar modernizasyonun geçici bir çözüm olarak düşünülmüş olmasına rağmen beşinci nesil Su-57 uçağının seri üretimine geçilene kadar Su-35’in aynı sınıfa ait çok üstün özelliklere sahip bir hava aracının olduğunun altı çizildi.

    Yazıda ayrıca Su-57’lere ileride eski uçakların yerine geçecek olan hava araçları gözüyle bakılırken, Su-35’lerin ise Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin havadaki üstünlüğünün bir örneği olarak Rus havacılık ve uzay sanayiinin ürün yelpazesinde yerini aldığı kaydedildi.

    Episkopos, “Bir sonraki neslin platformlarında genelde olduğu gibi (Rus) Hava-Uzay Kuvvetleri, ürünün beklemeksizin değer kazanmasını dert etmez. Muhtemelen Su-57’yi, aşamalar halinde eski uçakları kullanımdan çıkaracak ce önümüzdeki 10 yılda Rusya havacılık sektörünün başlıca platformu haline gelecek olan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyorlar” vurgusunu yaptı.

    Yazıda ayrıca Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin bugün Suriye’deki gerilimi azaltma bölgelerinde ihlallere imkan tanımayan kilit askeri bileşen olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

     

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    Etiketler:
    Su-35, The National Interest (NI), National Interest, Rusya, ABD
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