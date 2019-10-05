ABD basınından Rus yapımı Su-35 savaş jetine övgü

Episkopos, “Sovyet yapımı olan güçlü Su-27 avcı uçağına yapılan derin modernizasyon olarak Su-35’te tamamen yenilenmiş elektronik aksam, yeni yapım hafifletilmiş şasi, 3 boyutlu vektörel çekiş kabiliyeti ve oldukça genişletilmiş silah yelpazesi öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Silahlardan özellikle Kalibr seyir füzelerine ve ‘havadan havaya’ Vımpel R-77 füzelerine dikkat çeken yazar, bu silahların Amerikan yapımı AIM-120 AMRAAM füzelerine iyi birer rakip olduklarını vurguladı.
Yazıda ayrıca Su-57’lere ileride eski uçakların yerine geçecek olan hava araçları gözüyle bakılırken, Su-35’lerin ise Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin havadaki üstünlüğünün bir örneği olarak Rus havacılık ve uzay sanayiinin ürün yelpazesinde yerini aldığı kaydedildi.
Episkopos, “Bir sonraki neslin platformlarında genelde olduğu gibi (Rus) Hava-Uzay Kuvvetleri, ürünün beklemeksizin değer kazanmasını dert etmez. Muhtemelen Su-57’yi, aşamalar halinde eski uçakları kullanımdan çıkaracak ce önümüzdeki 10 yılda Rusya havacılık sektörünün başlıca platformu haline gelecek olan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyorlar” vurgusunu yaptı.
Yazıda ayrıca Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin bugün Suriye’deki gerilimi azaltma bölgelerinde ihlallere imkan tanımayan kilit askeri bileşen olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
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