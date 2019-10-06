Çin medyası Rus T-14 Armata ile M1 Abrams tanklarını karşılaştırdı

Rus yapımı T-14 Armata ile ABD menşeili M1 Abrams tanklarını karşılaştıran Çin'in Sina gazetesi, Armata’nın Amerikan rakibine göre hafif zırhı nedeniyle daha üstün olduğunu yazdı.

Armata’nın kullandığı zırh imal edilirken yeni bir çelik tipinin kullanıldığına dikkat çeken gazete, bu çelik sayesinde Armata’nın savunma özelliklerinin korunduğunu ve aynı zamanda hafiflediğini, bu sayede Rus tankının Amerikan rakibine göre daha avantajlı durumda olduğunu vurguladı.

Armata’da kullanılan yeni çelik, Rus İzvestiya gazetesinin de gündemindeydi. Gazete, 44C-sv-Ş marka çelik sayesinde tankın zırh kalınlığının yüzde 15 azaltıldığını ve böylelikle Armata’nın 100 kilogram kadar hafiflediğini belirtti, bu özelliğin Rus tankına ABD yapımı Abrams’a karşı üstünlük kazandırdığının altını çizdi.

Yeni kurşungeçirmez çelik zırhın Moskova Çelik Bilim ve Araştırma Enstitüsü’nde geliştirildiğini yazan Çin basını, bu özelliğin ötesinde Armata’nın ek zırhlı gövde, aktif (Afganit) ve pasif (Malahit) savunma sitemleri ile donatıldığını, üzerindeki silahların ve aksamın ise Amerikan rakibindekilerden geri kalmadığını ifade etti.

Armata tankını kullanan mürettebatın nişan almak için klasik nişangah kullanmadığı belirtilen haberde, çatışmanın cihazlar üzerinden yürütülebildiği, Rus silah üreticisi Uralvagonzavod’un askeri-teknik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Orgeneral Aleksey Maslov’un Rus tankını kullanan askerler hakkında ‘gamer’ (oyuncu) nitelemesinde bulunduğu kaydedildi.

Rus yapımı T-14 Armata tankı, 12 ülkenin ürettiği benzer özelliklere sahip tanklar arasında birinci olarak dünyanın en iyi tankı kabul edilmişti.