ABD'den Karadeniz'de Rusya'yı dizginleme raporu: 'Rusya'ya yönelik aleni saldırı'

ABD hükümetine bağlı düşünce kuruluşu RAND Corporation, Karadeniz'de Rusya'yı dizginleme stratejisine yönelik bir rapor yayınladı. Rus vekil Şeremet, bunun dizginleme değil aleni saldırı olduğunu vurguladı.

RAND Corporation uzmanları, son dönemde Rusya'nın Karadeniz Filosu'nu modernize etmesinden ve ülkenin güneyindeki askeri varlığını artırmasından endişe duyduklarını belirtti.

Rusya'nın bölgedeki artan nüfuzuna karşı koyulması için Romanya ve Bulgaristan'a hava savunma sistemi ve kıyı füze kompleksleri konuşlandırılması gerektiğini düşünen uzmanlar, bunların yanında NATO tatbikatlarının genişletilmesini ve Ukrayna ile Gürcistan'ın savunma potansiyellerini artırmasına yardım edilmesini önerdi.

'RUSYA SINIRLARINI VE ÇIKARLARINI KORUYACAK'

Rusya Parlamentosu Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, ABD'nin Rusya'yı dizginleme planının 'aleni saldırganlık' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Şeremet, "Bu, ABD tarafından Rusya'ya yönelik olarak gerçekleştirilen bir dizginleme değil, aleni bir saldırıdır" dedi.

ABD'nin sözünü dinleyip topraklarında füzeler konuşlandıran ülkelerin potansiyel imha alanı içinde yer aldığını belirten Şeremet, "Bu, ABD askeri üslerinin konuşlandırılmasını kabul eden ülkelerin dar görüşlü tutumunu ortaya koyuyor. Rusya, ülke sınırlarını ve ulusal çıkarların yer aldığı alanı korumaya imkan sunan adımları mutlaka atacak" ifadelerini kullandı.