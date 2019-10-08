Rus Su-57 savaş jetlerine yeni talip

Rusya’nın geliştirdiği beşinci nesil Su-57 jetinin Myanmar yönetiminin ilgisini çektiği belirtilen yazıda, bu ülkenin hava kuvvetlerinin modernizasyon programı çerçevesinde daha önce Moskova ile 6 adet Su-30 avcı uçağı ile ilgili kontratı imzalandığı, fakat 4+ neslinden olan bu modelin rakiplerine karşı havada üstünlük sağlamaya yeterli olmayabileceği kaydedildi.

Beşinci nesil Rus savaş jetlerinin özelliklerinden övgü ile bahseden dergi, "Su-57 uçakları, hava çatışması için dünyanın en iyi avcı uçakları olarak kabul görüyor ve çok düşük sayıda bile ülkenin savunmasına çok daha ciddi katkı sunabilir" ifadelerini kullandı.

Su-57 jetlerinin uzak mesafelerdeki deniz hedeflerini imha edebildiği kaydedilen yazıda, bu uçakların ayrıca ‘havadan havaya’ uzun menzilli R-37 füzesi gibi modern silahlarla donatılabileceği vurgulandı.

Daha önce alınan Su-30 uçaklarının ileride Su-57’ler için tamamlayıcı unsur olabileceği dikkat çekilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"4+ neslinden uçakların kullanımı daha ucuza mal oluyor. Bu uçaklarda çift pilot koltuğu mevcut ve bu, söz konusu araçların pilotların daha fazla işlevleri olan Su-57’lerde çalışmak için hazırlık eğitimi görmeleri için kullanılabileceği anlamına geliyor."

Rus avcı uçaklarının satın alınması ile ilgili kesin tarih verilmeyen yazıda, bunun ancak uzun vadede gerçekleşebileceği ifade edildi.

Daha önce Myanmar'ın Rusya Büyükelçisi Koh Ko Shane, ülkesinin Su-30 avcı uçaklarıyla birlikte yeni nesil savaş uçaklarını almayı da planladığını belirtmişti.