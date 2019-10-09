Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesi: İzinler kaldırıldı

Türkiye’nin Suriye kuzeyinde hazırlığını yaptığı operasyon için Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na savaş uçağı takviyesi yapılmaya başlandı. Savaş uçakları Diyarbakır’daki filolara katılırken, üs komutanlığında izinlerin kaldırıldığı ve her an harekete geçme alarmı verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye kuzeyinde operasyon sinyali vermesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Ortadoğu’ya en yakın hava üssü olan Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda hareketli anlar yaşanmaya başladı.

Hava üssünde turuncu alarm verilirken, ikinci bir emre kadar izinlerin kaldırıldığı bildirildi. Pilotların her an harekete geçecek şekilde hazır olduğu hava üssüne Balıkesir ve Amasya Merzifon’dan 10 adet takviye savaş uçağı gönderildi.

İHA’nın aktardığına göre güvenlik kaynakları Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan hava üslerinden Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesinin devam edeceğini dile getirdi.

Diyarbakır 8. Ana jet Üs Komutanlığı’nda izinlerin kaldırılmasıyla birlikte personelin her an operasyona hazır şekilde beklediği belirtildi.