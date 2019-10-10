Rusya ile Çin arasında helikopter sevkiyatı anlaşması: İlk iki Ansat helikopteri 2020 başlarında Çin'e gönderilecek

Çin'in Tientsin şehrinde düzenlenen 5. Uluslararası Helikopter Fuarı'nda, Rus helikopter üreticisi Russian Helicopters ve Çin-Rus Helikopter Grubu'nun, geçen yıl imzalanan genel bir helikopter satın alma anlaşması çerçevesinde, sevkiyatların başlamasına yönelik bir anlaşma daha imzalandı.

İmza töreninin ardından Sputnik’e konuşan ve Çin-Rus Helikopter Grubu yetkililerine göre, Russian Helicopters ile Çin-Rus Helikopter Grubu arasındaki 8 Kasım 2018 tarihli, 20 adet Ansat helikopteri alımına ilişkin genel anlaşmanın ardından, Rusya’dan Çin’e ilk iki helikopterin sevkiyatının gerçekleşmesi yönünde bir anlaşma imzalandı.

Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan helikopterler, Çin Acil Tıp Kurumu adına hizmet verecek.

Kurumun Rusya’daki yetkilisi U Haonan, "20 helikopterlik bir sevkiyat anlaşma yapmıştık. Anlaşma kapsamında ilk iki helikopterin gelecek yıl sevkiyatının yapılması bekleniyor. Planlarımıza göre sevkiyat yılın ilk çeyreğinde ya da en geç ikinci çeyreğinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in CEO’su Sergey Çemezov ise, daha önceden imzalanan bir anlaşma gereğince 2020 yılının sonuna kadar 20 adet Ansat helikopterinin Çin’e sevk edileceğini duyurmuştu.