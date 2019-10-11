Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi: Rusya ile Su-57 uçağı için görüşüyoruz

Ugba, “Su-57 savaş uçağını da görüştük, bu konu üzerine müzakerelerimiz devam ediyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bu konuda bize yardımcı olmuyor. Rusya, tüm yükümlülüklerini layıkıyla yerine getiren oldukça makul bir ortak” ifadelerini kullandı.
‘RUSYA’NIN YARDIMIYLA BOKO HARAM’IN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ’
Nijerya’nın tam olarak hangi teçhizatla ilgilendiği sorusunu yanıtlayan Ugba, “Bölgemizdeki terör faaliyetleriyle mücadele edebilmek adına uçak, helikopter, tank, deniz teçhizatı ve istihbarat teçhizatı satın almayı düşünüyoruz. Suriye'deki IŞİD’le mücadele deneyimini göz önünde bulundurursak, Rusya’nın yardımıyla Boko Haram örgütünü ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz. Rusya’yla bu düzeyde bir askeri-teknik işbirliği içerisine girmeyi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
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