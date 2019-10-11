Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi: Rusya ile Su-57 uçağı için görüşüyoruz

Rusya ile Su-57 uçağı satın alma olasılığına ilişkin görüştüklerini belirten Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Steve Davis Ugba, Rus üretimi uçak, helikopter, tank, deniz teçhizatı ve istihbarat teçhizatıyla da ilgilendiklerini açıkladı. Ugba, Rusya'nın yardımıyla Boko Haram'ın üstesinden gelebileceklerine inandıklarını belirtti.

Sputnik’e yaptığı açıklamada Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Steve Davis Ugba, Nijerya’nın olası bir Su-57 savaş uçağı tedariki için Rusya’yla görüştüğünü ifade etti. Bunun yanında diplomat; Rus üretimi helikopter, tank ve arama-kurtarma teçhizatıyla da ilgilendiklerini açıkladı.

Ugba, “Su-57 savaş uçağını da görüştük, bu konu üzerine müzakerelerimiz devam ediyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bu konuda bize yardımcı olmuyor. Rusya, tüm yükümlülüklerini layıkıyla yerine getiren oldukça makul bir ortak” ifadelerini kullandı.

Diplomatın açıklamalarına göre Nijerya, Rusya’nın geliştirdiği pek çok askeri teçhizat ve teknolojiyle yakından ilgileniyor.

‘RUSYA’NIN YARDIMIYLA BOKO HARAM’IN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ’

Nijerya’nın tam olarak hangi teçhizatla ilgilendiği sorusunu yanıtlayan Ugba, “Bölgemizdeki terör faaliyetleriyle mücadele edebilmek adına uçak, helikopter, tank, deniz teçhizatı ve istihbarat teçhizatı satın almayı düşünüyoruz. Suriye'deki IŞİD’le mücadele deneyimini göz önünde bulundurursak, Rusya’nın yardımıyla Boko Haram örgütünü ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz. Rusya’yla bu düzeyde bir askeri-teknik işbirliği içerisine girmeyi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.