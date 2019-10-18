FSB ile ABD istihbaratı siber güvenlik konularını yeniden görüşmeye başladı

Soçi'de yapılan 13. İstihbarat Başkanları ve Kolluk Kuvvetleri Yöneticileri Toplantısı'nda konuşan Bortnikov, "ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile temaslarımızı uzmanlar ve yöneticiler seviyesinde sürdürüyoruz" dedi.

2+2 formatındaki görüşmelerde siber güvenlik konularının da ele alındığını anlatan Bortnikov, "Emniyet güçleri ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Cenevre'de aktif şekilde çalışıyor. Bu ilişkileri yeniden başlattık" diye konuştu.

Rusya ile ABD'nin hazırlanan terör saldırılarına ilişkin bilgi değişimine önceden olduğu gibi devam ettiğini belirten Bortnikov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, Boston Maratonu'nda düzenlenen saldırının soruşturulmasında yardım etti. ABD ise St. Petersburg'daki Kazan Katedrali'ni hedef alacak bir saldırı için hazırlık yapıldığını bize bildirdi. Ayrıca ABD, çok kısa süre önce ülkemizde saldırı düzenlemeyi planlayan kişiler hakkında bilgi verdi."