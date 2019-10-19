Rusya, füze saldırısı uyarı sistemini güçlendirdi

Son yıllarda geliştirdiği hipersonik füze sistemleriyle sıkça gündeme gelen Rusya, kendisine yönelik olası bir füze saldırısına karşı koyma kabiliyetini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Krivoruçko, geçen ay yörüngeye yerleşen uydunun devreye alındığını ve olağan şekilde çalıştığını belirtti.

ABD merkezli Space Flight Now adlı sitenin verilerine göre 'Kosmos-2541', füze saldırısı hakkında uyarı göndermek için tasarlanan yeni Rusya Ortak Uzay Sistemi'ndeki üçüncü uydu oldu.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri İkinci Komutanı İgor Mororov, Ortak Uzay Sistemi'nde üç uydu bulunduğunu doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Kosmos-2541'in 26 Eylül'de yörüngeye yerleştiğini duyurmuştu.