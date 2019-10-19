Rusya, füze saldırısı uyarı sistemini güçlendirdi

Son yıllarda geliştirdiği hipersonik füze sistemleriyle sıkça gündeme gelen Rusya, kendisine yönelik olası bir füze saldırısına karşı koyma kabiliyetini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.
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Krivoruçko, geçen ay yörüngeye yerleşen uydunun devreye alındığını ve olağan şekilde çalıştığını belirtti.
ABD merkezli Space Flight Now adlı sitenin verilerine göre 'Kosmos-2541', füze saldırısı hakkında uyarı göndermek için tasarlanan yeni Rusya Ortak Uzay Sistemi'ndeki üçüncü uydu oldu.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri İkinci Komutanı İgor Mororov, Ortak Uzay Sistemi'nde üç uydu bulunduğunu doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Kosmos-2541'in 26 Eylül'de yörüngeye yerleştiğini duyurmuştu.
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